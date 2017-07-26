В Волгоградской области военное ралли началось с индивидуальной гонки

Сегодня на спецучастке стартовала индивидуальная гонка военных водителей на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4, а также грузовых автомобилях с колесной формулой 4х4 и 6х6.
Индивидуальная гонка проходит по маршруту Волгоград – Астрахань, общая протяженность которого составляет 470 километров, в том числе 290 километров – специальный участок.
В состязаниях принимают участие сборные Вооруженных Сил России и Египта, а также команды нацгвардии РФ и отечественных заводов-изготовителей автомобильной техники.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, соревнуются военные водители только на специальных участках пересеченной местности, имеющей естественные препятствия – овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и другие.
Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации.
Финишируют экипажи сегодня, а 1 августа состоится торжественная церемония награждения победителей первого этапа.
Маршрут проведения всех трех этапов «Военного ралли» проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность составляет почти 1700 километров.