В Волгоградской области военное ралли началось с индивидуальной гонки

В понедельник, 31 июля, в Волгоградской области начался первый этап международного конкурса «Военное ралли», который проходит в рамках Армейских международных игр АрМИ-2017 на территории Южного военного округа.

Сегодня на спецучастке стартовала индивидуальная гонка военных водителей на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4, а также грузовых автомобилях с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Индивидуальная гонка проходит по маршруту Волгоград – Астрахань, общая протяженность которого составляет 470 километров, в том числе 290 километров – специальный участок.

В состязаниях принимают участие сборные Вооруженных Сил России и Египта, а также команды нацгвардии РФ и отечественных заводов-изготовителей автомобильной техники.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, соревнуются военные водители только на специальных участках пересеченной местности, имеющей естественные препятствия – овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и другие.

Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации.

Финишируют экипажи сегодня, а 1 августа состоится торжественная церемония награждения победителей первого этапа.

Маршрут проведения всех трех этапов «Военного ралли» проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность составляет почти 1700 километров.

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