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В Волгограде стартовал международный конкурс «Военное ралли»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгограде стартовал международный конкурс «Военное ралли»
Сегодня, 13:35ГородСтанислав ЛопатинФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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