В Волгограде стартовал международный конкурс «Военное ралли»

В воскресенье, 30 июля, в Волгограде состоялось торжественное открытие международного конкурса «Военное ралли».

На площади Павших борцов собрались четыре команды, которые примут участие в соревнованиях военных водителей. Это сборные Вооруженных сил РФ, национальной гвардии России, команда отечественных заводов-изготовителей автомобильной техники и команда военнослужащих Республики Египет.

Начальник главного автобронетанкового Управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Шевченко поблагодарил руководство Волгоградской области за возможность открыть конкурс на священной сталинградской земле, а затем пожелал участникам военного ралли честной, справедливой и профессиональной борьбы.

По поручению губернатора Волгоградской области участников международного ралли поприветствовал заместитель главы региона Александр Блошкин. Он отметил, что проведение подобных соревнований на сталинградской земле стало уже доброй традицией.

Команда египетских военнослужащих промаршировала по главной площади Волгограда Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

В рамках открытия военного ралли на площади состоялась выставка ретро-автомобилей. Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

«Такие мероприятия проводят не часто, но они уже стали основой боевой подготовки и водителей, и инженерно-технического персонала. Желаю участникам хороших дорог. Пусть победит сильнейший!», - сказал Александр Блошкин, открывая соревнования.

Ралли пройдет в рамках Армейских международных игр АрМИ-2017 на территории Южного военного округа в течение восьми дней.

В состязаниях военных водителей будет использована российская техника – легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Участникам предстоит преодолеть на «УАЗах», «Уралах» и «КамАЗах» около 1700 километров. Маршрут ралли пройдет по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей.

В понедельник, 31 июля, начнется первый этап соревнования – «Индивидуальная гонка». Экипажи совершат марш по маршруту Волгоград –– Астрахань общей протяженностью 640 километров, из которых 200 км –– это специальный участок.

Затем 3 августа стартует второй этап – «Гонка с преследованием» по маршруту Астрахань – Элиста протяженностью 310 километров.

Завершающим этапом «Военного ралли» станет «Командная гонка». Из Элисты водители по трассе проедут до Волгограда 320 километров, в том числе преодолеют специальный участок в 210 км.