В первый день зимы ожидаются туманы и морось

Завтра наступает календарная зима, однако по прогнозам синоптиков погода на 1 декабря будет далека от классической зимы.

Как сообщает Волгоградский ЦГМС в регионе и в областном центре будут сохраняться гололедно-изморозевые явления, ветер сменит направление на более теплое, юго-восточное и дневная температура не поднимется выше -2ºС.

1 декабря в Волгоградской области местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снежных зерен и мороси. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7ºС, днем -1ºС.

В Волгограде 1 декабря ночью и утром небольшие осадки: снежные зерна и морось, днем без осадков. Временами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5ºС, а днем 0...-2ºС.