На Волгоград надвигается бесснежная и пасмурная зима

В ближайшие дни кроме мороза погода нас ничем «радовать» не будет.

Зима стойко ассоциируется с падающим пушистым снегом, однако по информации Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе и в областном центре снега не ожидается. Зато в регион придут туманы, изморозь, переменная облачность и ночные понижения температуры местами до -12ºС.

Сегодня, 28 ноября, в Волгоградской области будет пасмурно, ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…-6ºС.

В среду, 29 ноября, в регионе осадков не ожидается, ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7ºС, местами понизится до -12ºС, днем 0…-5ºС.

В последний день осени ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8ºС, днем +1…-4ºС.

Сегодня в Волгограде осадков не будет, ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -1…-3ºС.

Завтра, 29 ноября, в областном центре будет туман, ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6ºС, днем 0…-2ºС.