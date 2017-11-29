Волгоградцы борются за статус «Лидеров России»

Около трёхсот представителей ЮФО, включая участников из Волгоградской области, вышли в очередной этап управленческого конкурса «Лидеры России». Бизнесмены, руководители и госслужащие со всей страны соревнуются за возможность войти в высший кадровый резерв.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», конкурс «Лидеры России» организуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС и администрацией президента. Он состоит из нескольких этапов. Чтобы принять участие в первом, самом лёгком из всех, нужно записать трёхминутное видеоинтервью. Затем следует ряд тестов разной сложности — на общий уровень образования, вербальные и математические способности. Ко второму уровню допускаются участники, которые успешно проходят тест на управленческие навыки.

После первичного отбора в конкурсе продолжают участие 299 представителей Южного федерального округа. Примерно три десятка из них — волгоградцы. Впереди у конкурсантов — полуфинал, который состоится в Ростове-на-Дону.

У волгоградки Анны Ивановой собственный бизнес: уже более пятнадцати лет она занимается предпринимательством в сфере IT, её фирма работает со многими местными предприятиями. Принять участие в конкурсе она решила, чтобы получить возможность реализовать свои проекты в сфере образования.

— Мне сорок шесть лет. Конкурс рассчитан на участников в возрасте от 23 до 50, к возрастной категории старше 45 лет принадлежат всего 7%. Победители получат грант на 1 млн рублей на обучение, но мне он не нужен — я уже знаю то, что мне необходимо, — рассказывает Анна Иванова. — Почему я решила принять участие в конкурсе в таком возрасте? Во-первых, просто интересно. Во-вторых, хочется как-то позитивно повлиять на жизнь других людей, особенно молодого поколения.

По словам Анны Ивановой, она всю жизнь мечтала быть учителем и хотела заниматься образовательной деятельностью. Но судьба сложилась иначе: вместо преподавания волгоградку ожидала успешная бизнес-карьера. Теперь, когда за плечами у Анны многолетний управленческий опыт, она хочет посвятить себя работе на благо России.

— Меня неприятно удивила статистика конкурса. В качестве участников зарегистрировались около 199 тысяч человек, но даже до самого первого этапа — видеоинтервью — дошли всего 45% из них. А ведь требовалось всего лишь записать видео на три минуты! Но больше половины участников этого почему-то не сделали. Самое обидное, что 55% просто всё бросили в самом начале, — говорит Анна Иванова.

Некоторые участники, не прошедшие первичный отсев, жалуются на предвзятость организаторов: якобы предпочтение отдаётся «своим», «удобным» кандидатам. По словам тех, кто знаком с методикой подсчёта результатов на «Лидерах России», эти подозрения беспочвенны. Итоги тестов определяет компьютер, пресловутый человеческий фактор исключён полностью. «Лидером России» может стать каждый — была бы энергия и воля к победе.

— На такие конкурсы нужно обязательно идти, особенно молодёжи. Идти и не бояться. Хочется сказать молодым людям: вы же хотите сделать нашу страну лучше, так будьте активнее, продвигайте себя! Не нужно тратить жизнь на скучную работу ради денег, — уверена Анна Иванова. — Тем более что в наше время свой бизнес открыть не страшно. Предпринимательский ресурс у нас — самый скудный. Поэтому нужно учить детей так, чтобы они не боялись заниматься предпринимательством. Надо учить философии, логике — причём даже в школе, а ведь сейчас не в каждом вузе философию преподают. В школах сегодня, как ни странно, не учат профессионально учиться — искать новую информацию, осваивать новые компетенции. Поэтому я и хочу заняться проектами в сфере образования.