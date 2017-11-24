«Лидеров России» оказалось на 2,5 тысячи больше плана
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на организаторов конкурса, после первых трёх тестов дистанционного этапа приглашение продолжить участие в проекте «Лидеры России» получили 12,5 тысячи россиян. Тех, кто успешно прошёл предварительный отсев, распределили по федеральным округам. В следующем этапе примут участие по 300 человек от каждого округа.
Южный федеральный округ на конкурсе представляют 984 человека, из них 122 участника (12%) живут в Волгоградской области. Большинство конкурсантов составляют мужчины. Типичный претендент на высокое звание «лидера России» из ЮФО — молодой (до 35 лет) управленец, занимающий руководящую должность среднего (26% конкурсантов) или высшего (25%) звена. Среди участников присутствуют также представители таких сфер, как финансы, стратегический менеджмент, проектное управление, информационные технологии и промышленное производство.
Напомним, конкурс «Лидеры России» организуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС и администрацией президента. С его помощью управленцы в возрасте до 50 лет могут получить в наставники опытных профессионалов в сфере бизнеса и государственного управления, попасть в кадровый резерв и выиграть образовательный грант на сумму в 1 млн рублей. Финал проекта, который реализуется в России впервые, состоится в Москве в январе-феврале 2018 года.
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