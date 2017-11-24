«Лидеров России» оказалось на 2,5 тысячи больше плана

В управленческом конкурсе «Лидеры России», победители которого могут попасть в высший кадровый резерв страны, продолжат участие на 2,5 тысячи человек больше, чем планировалось изначально. Такие данные приведены на официальном сайте проекта.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на организаторов конкурса, после первых трёх тестов дистанционного этапа приглашение продолжить участие в проекте «Лидеры России» получили 12,5 тысячи россиян. Тех, кто успешно прошёл предварительный отсев, распределили по федеральным округам. В следующем этапе примут участие по 300 человек от каждого округа.

Южный федеральный округ на конкурсе представляют 984 человека, из них 122 участника (12%) живут в Волгоградской области. Большинство конкурсантов составляют мужчины. Типичный претендент на высокое звание «лидера России» из ЮФО — молодой (до 35 лет) управленец, занимающий руководящую должность среднего (26% конкурсантов) или высшего (25%) звена. Среди участников присутствуют также представители таких сфер, как финансы, стратегический менеджмент, проектное управление, информационные технологии и промышленное производство.