Волгоградскую тусовщицу «Пиранью» отправляют в свободное плавание

Вывеску легендарного волгоградского ночного клуба «Пиранья» демонтируют. Специализированная техника уже спускает символ заведения — зубастую рыбу — «с небес на землю» и убирает название.

Сообщение об этом с соответствующей фотографией появилось в ленте анонимного телеграм-канала «Гаститель».

Фото: t.me/gasitel/299

С ликвидацией «Пираньи» будто уходит целая эпоха клубной жизни города. Она открылась тогда, когда нынешнее поколение Z еще ходили в начальную школу – в 2000 году.

За заведением быстро закрепилось слово «легендарное». Почему? Наверное потому что это было одно из самых демократичных развлекательных мест Центрального района с доступными ценами на напитки, не слишком строгим дресс-кодом и бесплатным входом для девушек до 22:00.

Повеселиться от души и посмотреть на тематические шоу-программы ходила молодежь едва ли не всех районов города. И если на вопрос - где отдыхал? Ты отвечал — в «Пиранье», то уже считался модным и отвязанным тусовщиком.

Восторг популярное место, конечно же, вызывало не у всех. Некоторые считали, что отвязанные вечеринки не могут проходить без запрещенных препаратов и непристойных действий. Но это были лишь предположения.

Дурная слава поползла в 2011 году. Проведенная пожарными внезапная проверка выявила грубейшие нарушения пожарной безопасности в VIP-кафе. Тогда еще были свежи трагические воспоминания о пермском клубе «Хромая лошадь», где в 2009 результате пожара погибли 156 человек, поэтому заведение решили прикрыть.

Спустя некоторое время в помещениях «Пираньи» открыли креативное пространство «Икра», а вот вывеска и фигура зубастой рыбы остались.

Теперь здание речпорта вошло в комплексную программу по обновлению набережной. И власти региона намерены привести его в порядок в рамках комплексной программы по реконструкции набережной. В начале октября губернатор Андрей Бочаров ознакомился с планом преображения комплекса на берегу реки.

Ему представили проект превращения известной «шайбы» в ресторан традиционной русской кухни, а также доложили, что стартуют мероприятия по очистке фасада от вывесок и его последующая реконструкция. С частными лицами, государственными и муниципальными предприятиями удалось договориться, поэтому работы начались незамедлительно.