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В «шайбе» волгоградского речпорта будут кормить русской кухней
Сюжеты:
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Dsc 0594

В «шайбе» волгоградского речпорта будут кормить русской кухней

2 октября, 13:48ГородМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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