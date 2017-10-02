В «шайбе» волгоградского речпорта будут кормить русской кухней

В следующем году в речпорту Волгограда, в знаменитой «шайбе» должен вновь открыться ресторан - спустя 25 лет простоя.

Хоть форма и сохранится, прежним пространство уже не будет. Его разделят на три зоны — конференц-зал, кафе и ресторан. Не унаследует комплекс и названия: прежнее - «Россия» - не совсем подходит к задумке.

- Придумаем что-то связанное с рекой. Русская кухня на реке получится, - рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» один из собственников здания речного вокзала. - Место уникальное и будет пользоваться спросом. Здесь открывается прекрасный вид на город, Волгу, остров Сарпинский. Обзор — 360 градусов.

В советские годы ресторан в «шайбе» профункционировал недолго — 10 лет. С 1992 года он пустовал и постепенно разрушался. Но раньше строили на века, поэтому экспертиза показала, что конструкции крепкие и не потребуют капитального ремонта. На восстановление уйдет чуть больше года и порядка 300 миллионов рублей. Сегодня саму «Шайбу» уже очистили от мусора, вывезя более 900 тонн конструкций. На ближайшее время запланированы работы по остеклению, устройству вентиляции и кондиционирования.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Со здания речного вокзала исчезает реклама, она не вернется и после покраски фасада. Собственники близлежащих кафе согласились демонтировать пристройки и прилегающие объекты. Срок — до 15 октября.

Сегодня в ходе инспекции строительства рокадной дороги проект реконструкции «шайбы» оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Важной частью комплексной программы по обновлению набережной станет приведение в порядок здания Волгоградского речного порта. Речпорт является доминантой набережной. Здесь собственниками являются и частные лица, а также государственные, муниципальные предприятия. Мы договорились о приведении в порядок всего объекта, работы будут вестись поэтапно, — отметил глава региона.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В первую очередь специалисты занялись освещением, от которого зависит и безопасность жителей — по словм губернатора, Волгограду по вечерам очень не хватает света. Сейчас перекладываютсяэлектросети - в общей сложности планируется обновить 35 тысяч погонных метров кабеля.

Параллельно на Набережной им. 62-й Армии продолжается реконструкция причальной стенки. На участке длиной более 825 метров восстанавливается двухъярусный пассажирский причал. Стоимость ремонта составляет около 207 млн рублей, из которых 80% приходятся на федеральные ассигнования.