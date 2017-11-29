Вдова талантливого живописца передала в дар музею 349 художественных работ

7 декабря в Выставочном зале музея им. Машкова откроется выставка некоторых работ, переданных в дар Светланой Шардаковой.

Это не первый красивый и благородной поступок, совершаемый ценителями прекрасного — ранее мы рассказывали об испанской баронессе, подарившей Волгоградскому музею изобразительных искусств им. Машкова более 20 живописных полотен российских художников XX века.

Теперь речь идёт о другой благородной и щедрой истории. Вдова известного волгоградского мастера, заслуженного художника России Павла Федоровича Шардакова — Светлана Сергеевна передала в дар Волгоградскому музею изобразительных искусств им. И. И. Машкова 349 произведений живописи и графики. Их автором является ее муж — яркий и талантливый художник.

Павел Федорович приехал с супругой в Волгоград в 1965 году по приглашению от Волгоградского отделения Союза художников. С этого времени и до конца 1980-х годов по проектам и при участии Павла Фёдоровича в Волгограде, Волжском и других городах Волгоградской области было оформлено немало объектов. Например, фасад конференц-зала Волгоградского химического комбината «Каустик», интерьер волгоградского Дворца пионеров и многие другие объекты. Одна из интересных работ мастера, которая известна каждому волгоградцу — это мозаичный фасад заводоуправления Волгоградского тракторного завода им. Дзержинского. Кстати, мастер внес в работу немного своего, личного: так, на левом ризалите фасада можно видеть портрет матери художника, Клавдии Тимофеевны.

Как и многие художники, приехавшие в 1950-1960-е года в Сталинград-Волгоград, Павел Фёдорович остался и работал здесь до конца своей жизни. Им было создано много произведений, и после его ухода, Светлана Сергеевна Шардакова скрупулёзно разобрала и систематизировала оставшееся после мужа живописное и графическое наследие и распределила его между нескольких музеев в городах, где жил и работал Павел Федорович Шардаков. Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова получил щедрый дар в виде 349 произведений живописи и графики и 26 книг по истории и теории изобразительного искусства из личной коллекции художника.

- Экспозиция, которая откроется в музее 7 декабря – это знак благодарности вдове художника за трепетное отношение к творческому наследию автора и анонс будущей большой выставки, - сообщили в музее.