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Вдова талантливого живописца передала в дар музею 349 художественных работ
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Вдова талантливого живописца передала в дар музею 349 художественных работ

Сегодня, 16:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Павел Шардаков / Волгоградский музей изобразительных искусств им. Машкова
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