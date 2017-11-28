В «Старой Сарепте» выставят напоказ монеты уже несуществующих стран
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Старой Сарепты», 2 декабря с 9:00 до 16:00 в музее-заповеднике состоится выставка собрания монет из фондов музея. Коллекция будет представлена впервые и посетители ее смогут увидеть только в течение одного дня. Выставочное мероприятие посвящено ежегодному празднику – Дню банковского работника.
В 2016 году музею-заповеднику «Старая Сарепта» территориальным отделом города Волгограда Управления Минкультуры России по Южному федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному округу и Крымскому федеральному округу на постоянное хранение была передана уникальная коллекция нумизматики.
В собрание входят 16 тысяч 529 монет из 120 стран мира разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что в нее вошли монеты экзотических стран и дензнаки уже несуществующих государств: ГДР, Югославии, Чехословакии и многих других.
Кстати, в Волгограде это не первая выставка выставка, посвященная истории дензнаков. Недавно в музее «Память» открылась интересная экспозиция «Деньги войны (1939-1945 годы)», на которой представлены более 100 денежных купюр периода Второй мировой войны.
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