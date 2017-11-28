В «Старой Сарепте» выставят напоказ монеты уже несуществующих стран

2 декабря в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет выставочный проект оригинального формата — выставка одного дня.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Старой Сарепты», 2 декабря с 9:00 до 16:00 в музее-заповеднике состоится выставка собрания монет из фондов музея. Коллекция будет представлена впервые и посетители ее смогут увидеть только в течение одного дня. Выставочное мероприятие посвящено ежегодному празднику – Дню банковского работника.

В 2016 году музею-заповеднику «Старая Сарепта» территориальным отделом города Волгограда Управления Минкультуры России по Южному федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному округу и Крымскому федеральному округу на постоянное хранение была передана уникальная коллекция нумизматики.

В собрание входят 16 тысяч 529 монет из 120 стран мира разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что в нее вошли монеты экзотических стран и дензнаки уже несуществующих государств: ГДР, Югославии, Чехословакии и многих других.