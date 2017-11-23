Новая выставка в музее «Память»: деньги как отражение событий войны

В музее «Память» открылась выставка «Деньги войны (1939-1945 годы)», на которой представлены более 100 денежных купюр периода Второй мировой войны.

Экспозиция организована при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подготовили ее сотрудники Воронежского областного краеведческого музея, но ряд экспонатов предоставлен музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Это не первый пример межмузейного и межрегионального сотрудничества. Так, в 2015 году в столице Черноземья экспонировалась выставка из музея-заповедника «Сталинградская битва», посвященная боевым действиям Юго-Западного фронта и воронежцам, воевавшим у стен Сталинграда. А теперь воронежский музей представляет в Волгограде свою экспозицию, рассказывающую о денежных знаках времен Второй мировой войны. Кстати, подобная проблематика в музее «Память» раскрывается впервые.

- Экономика войны — это важная историческая составляющая, - говорит заместитель заведующего музеем «Память» Олег Фирстков. - Ни одна армия не может работать без эффективной экономики. И нужно учитывать такой момент, что деньги — это важнейший инструмент для экспансии и захвата новых территорий. Особенно это проявилось в агрессивной политике фашистской Германии, которая не только физически расправлялась с порабощенными народами, но и экономически их уничтожала, вводя свою денежную систему.

На выставке как раз можно увидеть денежные знаки фашистской Германии - несколько банкнот рейсхмарок из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва». Они были обнаружены при убитом под Сталинградом солдате вермахта.

Воронежский областной музей представил банкноты Японского банка, внедрявшиеся на территории Китая, деньги протектората Богемии и Моравии, билеты Маньчжоу-го, банкноты Польши и Венгрии, Румынии.

Один из уникальных экспонатов — неиспользованная продуктовая карточка, которая была в ходу в Воронеже в июле 1945 года. В условиях военного времени и сразу после ее окончания продуктовые карточки имели практически такую же значимость, как и деньги. Это хорошо иллюстрирует эпизод из культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя», где буквально убивается мать семейства, у которой украли продуктовые карточки. Да и как не убиваться: ведь карточки выдавались на месяц. Районные карточные бюро распространяли их через предприятия и учреждения, талон заполнялся и заверялся в домоуправлении. По карточкам ежедневно выдавались хлеб и сахар. Например, рабочая норма была 500-550 граммов хлеба, служащие получали 400 граммов, дети и иждивенцы - 300 граммов. Дополнительно к детской карточке полагалось еще сливочное масло и молоко.

- Данная продуктовая карточка осталась в единственном экземпляре и это чудо, что она сохранилась, - говорит замдиректора по научной работе Воронежского областного краеведческого музея Александр Кулешов. - Нам ее передал в дар сотрудник воронежской филармонии — продуктовая карточка сохранилась у его родственников. Это удивительный экспонат, достойный внимания.

Еще один привлекающий внимание экспонат — это обгорелая купюра. С ней связана необычная история: банкноту образца 1938 года нашли в планшете летчика Бобеля, его Ил-2 был сбит 1 сентября 1943 года у села Ракитное Белгородской области.

Каждый из представленных на выставке экспонатов по-своему уникален, тем более что бумажные деньги — вещь хрупкая и требует к себе особенно бережного отношения. Специалисты знают секреты, как сохранить банкноты как можно дольше, чтобы их увидели и последующие поколения.

- Хранить их надо в кляссере, - говорит Александр Кулешов. - Но при этом он не должен быть полностью запаян. Это необходимо сделать для того, чтобы банкнота не теряла влагу. В случае обезвоживания реставрировать ее будет крайне сложно, может, и невозможно.