Волгоградская область готовится к 75-летию контрнаступления под Сталинградом

На выездном совещании регионального оргкомитета по подготовке к 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом, которое прошло накануне в Калаче-на-Дону, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал обеспечить реализацию всех проектов в предусмотренные сроки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона отметил хороший уровень взаимодействия всех структур, занимающихся подготовкой торжеств в Калаче-на-Дону и Волгограде. Губернатор также подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточить усилия на подготовке основных мероприятий, связанных с годовщиной контрнаступления.

Праздновать 75-летие одного из ключевых моментов Сталинградской битвы в Калаче-на-Дону будут с размахом: разработанная программа включает различные культурные, спортивные и патриотические события, в том числе открытие памятной стелы «Город воинской славы», торжественный марш-парад и выставку военной техники. Кульминацией торжеств станет гала-концерт с последующим артиллерийским салютом. Охранять правопорядок во время праздничных мероприятий будут около шестисот полицейских.

Отметят годовщину контрнаступления и в Волгограде. В областном центре 18 ноября пройдёт тематический благотворительный концерт, а 19 ноября в Центральном парке культуры и отдыха откроется мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Он возводится на месте, где в годы Сталинградской битвы размещался штаб командующего 13-й Гвардейской дивизией - блиндаж Родимцева.