Волгоградский ЦПКиО не будет прежним

Центральный парк культуры и отдыха выйдет из запустения. Его реконструируют поэтапно за... 39 лет. Проект пока еще находится в стадии активного обсуждения. На первой выездной встрече инвесторы, эксперты и представители общественности города обсудили вопросы развития и реконструкции ЦПКиО.

39 лет. Именно столько времени потребуется,чтобы привести в порядок территорию в 230 гектаров. Предварительный проект создан, сегодня его согласовывают с общественниками. Ветераны, архитекторы, краеведы знакомятся с задумкой и вносят свои коррективы.

О будущем облике парка известно немного - раскрывать замысел инвестор планирует постепенно. Пока что речь идёт о зелёной территории, разбитой на 18 тематических зон.

- Спортивные площадки, аттракционы, открытый театр, аквапарк, этнокультурный парк, - перечисляет Петр Пигалев - генеральный директор компании, которая по итогам конкурса стала концессионером ЦПКиО и будет проводить его реконструкцию. - Но все же главная задача, которая стоит перед нами - создать новую достопримечательность, показать уникальность этого места.

Не многие знают, что на громадной территории расположились памятники истории. Находятся они в удручающем состоянии. Например, блиндаж Родимцева или Нобелевский городок. Последний функционировал еще в 19 веке и представлял из себя огромный комплекс сооружений, обслуживающий танкеры нефтяных компаний братьев Нобель. Сейчас он превратился в заброшенную сеть подземных тоннелей. Реконструкцией блиндажа и Нобелевского городка специалисты займутся в первую очередь. Ветераны идею одобрили, но с оговоркой: «Главное - не перегнуть палку»".

- Центральный парк культуры и отдыха, из названия ясно, предполагает культурную составляющую и различные виды времяпрепровождения. Военной истории много быть не должно. Можно просто обозначить памятные места, - считает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ананьев.

- Стоит только привести парк в порядок, и он станет местом притяжения людей разных возрастов, - поддерживает председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Один объект будет построен с нуля в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018. Дорожка чемпионов длиной 1 километр станет связующей нитью между парком и стадионом - она пройдёт вдоль Волги прямо к футбольной арене.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Первый этап реконструкции ЦПКиО завершится в 2018 году, его стоимость - порядка 300 миллионов рублей. Реализовать проект парка стало возможно в рамках муниципально-частного партнерства. Инвестор определился по итогам открытого конкурса.

- Условия таковы: ЦПКиО остаётся по-прежнему парковой зоной, собственник - муниципалитет. Кроме того, вход в парк останется бесплатным, - поясняет председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Земцов.