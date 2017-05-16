Волгоградский ЦПКиО не будет прежним

39 лет. Именно столько времени потребуется,чтобы привести в порядок территорию в 230 гектаров. Предварительный проект создан, сегодня его согласовывают с общественниками. Ветераны, архитекторы, краеведы знакомятся с задумкой и вносят свои коррективы.
О будущем облике парка известно немного - раскрывать замысел инвестор планирует постепенно. Пока что речь идёт о зелёной территории, разбитой на 18 тематических зон.
- Спортивные площадки, аттракционы, открытый театр, аквапарк, этнокультурный парк, - перечисляет Петр Пигалев - генеральный директор компании, которая по итогам конкурса стала концессионером ЦПКиО и будет проводить его реконструкцию. - Но все же главная задача, которая стоит перед нами - создать новую достопримечательность, показать уникальность этого места.
Не многие знают, что на громадной территории расположились памятники истории. Находятся они в удручающем состоянии. Например, блиндаж Родимцева или Нобелевский городок. Последний функционировал еще в 19 веке и представлял из себя огромный комплекс сооружений, обслуживающий танкеры нефтяных компаний братьев Нобель. Сейчас он превратился в заброшенную сеть подземных тоннелей. Реконструкцией блиндажа и Нобелевского городка специалисты займутся в первую очередь. Ветераны идею одобрили, но с оговоркой: «Главное - не перегнуть палку»".
- Центральный парк культуры и отдыха, из названия ясно, предполагает культурную составляющую и различные виды времяпрепровождения. Военной истории много быть не должно. Можно просто обозначить памятные места, - считает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ананьев.
- Стоит только привести парк в порядок, и он станет местом притяжения людей разных возрастов, - поддерживает председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
Один объект будет построен с нуля в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018. Дорожка чемпионов длиной 1 километр станет связующей нитью между парком и стадионом - она пройдёт вдоль Волги прямо к футбольной арене.
Первый этап реконструкции ЦПКиО завершится в 2018 году, его стоимость - порядка 300 миллионов рублей. Реализовать проект парка стало возможно в рамках муниципально-частного партнерства. Инвестор определился по итогам открытого конкурса.
- Условия таковы: ЦПКиО остаётся по-прежнему парковой зоной, собственник - муниципалитет. Кроме того, вход в парк останется бесплатным, - поясняет председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Земцов.
Работы начнутся сразу же после подписания инвестиционного соглашения. В них особая роль отводится озеленению. Чтобы сохранить уникальный ландшафт, специалисты проведут обследование насаждений. Здоровые деревья сохранят, остальные заменят молодыми саженцами.