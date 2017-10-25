В Волжском по меню, отзывам и интерьерам выберут лучшее городское кафе

В Волжском объявили конкурс на лучшее предприятие общественного питания. Его победителей включат в список претендентов для внесения в справочник-путеводитель организаций потребительского рынка Волгоградской области.

Конкурс пройдет в четырех номинациях: «Лучший ресторан», «Лучшее кафе (закусочная)», «Лучшее предприятие быстрого питания», «Лучшая столовая (общедоступная сеть)», сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского.

С середины ноября специалисты контрольного управления администрации пройдут по точкам общепита, где изучат меню, записи в книгах отзывов и предложений, оценят интерьеры и благоустройство прилегающих территорий. Внимание также будет уделяться участию организаций в социально-значимых и благотворительных акциях.

На результаты конкурса повлияет наличие правильно оформленной вывески, квалификация персонала, обеспечение условий доступной среды для маломобильных групп населения и, конечно же, наличие фирменного блюда.

Еще одним важным критерием при выставлении оценки станут отсутствие задолженности по налоговым платежам, взносам в Пенсионный фонд, а также наличие трудовых договоров у сотрудников.

Победителей конкурса отметят почетными грамотами и включат в список претендентов для внесения в справочник-путеводитель организаций потребительского рынка Волгоградской области.

Прием заявок – с 1 по 15 ноября. Итоги будут объявлены после 30 ноября.