Виталий Мутко ознакомился с ходом реконструкции волгоградского аэропорта
Сегодня, 14:00ОбществоСтанислав ЛопатинФото: rusbandy.ru
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Во вторник, 25 июля, в Волгоград с рабочим визитом прибыл вице-премьера РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Виталий Мутко.
Сойдя с трапа самолета, федеральный чиновник в сопровождении губернатора региона Андрея Бочарова сразу же ознакомился с ходом реконструкции волгоградского аэропорта, сообщает ТАСС.
Виталия Мутко заверили, что работы проводятся в соответствии с запланированными сроками. Новый международный терминал здесь уже функционирует. Сейчас идет строительство нового здания терминала внутренних авиалиний, которое должно быть сдано в апреле 2018 года.
Существующее старое здание реконструируют под автовокзал и терминал аэроэкспресса, который, как планируется, соединит аэропорт с городом.
Ожидается, что в 2018 году аэропорт сможет обеспечить общий пассажиропоток не менее 1450 человек в час, как того требует Международная федерация футбола.
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