Виталий Мутко ознакомился с ходом реконструкции волгоградского аэропорта

Во вторник, 25 июля, в Волгоград с рабочим визитом прибыл вице-премьера РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Виталий Мутко.

Сойдя с трапа самолета, федеральный чиновник в сопровождении губернатора региона Андрея Бочарова сразу же ознакомился с ходом реконструкции волгоградского аэропорта, сообщает ТАСС.

Виталия Мутко заверили, что работы проводятся в соответствии с запланированными сроками. Новый международный терминал здесь уже функционирует. Сейчас идет строительство нового здания терминала внутренних авиалиний, которое должно быть сдано в апреле 2018 года.

Существующее старое здание реконструируют под автовокзал и терминал аэроэкспресса, который, как планируется, соединит аэропорт с городом.