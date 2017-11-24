Сергей Лазарев едва не замерз на Мамевом Кургане

Известный певец Сергей Лазарев не выдержал суровой волгоградской погоды. Ноябрь заставил исполнителя утеплиться, спустя несколько минут после начала прогулки.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Ноя 24 2017 в 4:08 PST

В наш город призер Евровидения приехал с большим сольным шоу и, конечно же, не упустил возможность посетить место силы — Мамаев Курган.

- Невероятная мощь и сила! Мамаев Курган! Монумент «Родина-Мать зовёт!». Под большим впечатлением от посещения!! - написал Сергей Лазарев под фотографией в личном Instagram.

Судя по хронологии выложенных фотографий, маршрут звезды начался от главного монумента, а затем певец спустился к скульптуре «Стоять на смерть!» и далее к подножию кургана по главной лестнице.

При этом на финишной прямой Сергей, видимо, замерз от холодного ветра и надел на голову шапку ручной работы.

- Шапку мама вязала))), - похвалился окоченевший герой, - P.s. Фото для тех, кто переживал, что я отморожу уши))

Фотография утеплившегося шоумена произвела фурор у пользователей, за час она набрала более 35 тысяч «лайков».

«Мамочка молодец!!!», «Очень мило», «Мама — рукодельница!», «От мам все вязанные вещи теплее и уютнее. Шапка, шарф, перчатки», - похвалили Валентину Викторовну (так зовут маму Сергея Лазарева — прим. ред.) пользователи.

Мамаев Курган — не единственное место, которое певец успел посетить в нашем городе. Он также побывал в музее-панораме «Сталинградская битва» - сфотографировался с экспонатами, выставленными на площади. Здесь, видимо, Сергей отогрелся и вновь предстал без маминой шапочки.