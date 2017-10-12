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Место силы: что вы знаете о Мамаевом кургане
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Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Dsc 0060
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Место силы: что вы знаете о Мамаевом кургане

Сегодня, 16:10Фото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru