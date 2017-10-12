Место силы: что вы знаете о Мамаевом кургане

Мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане отмечает свое 50-летие. За полвека существования он стал не только визитной карточкой Волгограда, но и одним из самых посещаемых и узнаваемых мест в России.

Об этом месте, где каждый сантиметр земли обильно полит кровью, написано немало книг и снято сотни репортажей и документальных фильмов. Многие факты - о ходе боев на высоте 102.0, строительстве мемориала, его характеристиках и т.д - хорошо известны, о некоторых знают лишь профессионалы. ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает своим читателям проверить свои знания о главной высоте России.