Порядок на дорогах: какой пример нам подают слушатели академии МВД

Участок дороги вдоль улицы Коммунистической от здания железнодорожного вокзала (там еще можно заехать на платную стоянку) и до самой 7-й Гвардейской - один из самых проблемных в городе в плане парковки.

Вдоль проезжей части по обеим ее сторонам на небольшом расстоянии друг от друга разместились здания комитета сельского хозяйства, областного архива, регионального казначейства, центральные отделения Сбербанка и Газпрома и еще несколько крупных офисных строений. Мест на прилегающих к ним парковках не хватает катастрофически, и водителям, двигающимся по улице Коммунистической от вокзала, приходится оставлять автомобили прямо под знаками «Парковка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Сегодня корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» убедился, что эвакуатор действительно работал. Как рассказали нам в пресс-службе ГУ МВД региона, полицейские по заявке городской администрации проводили рейд по неправильно припаркованным машинам. Охватить все участки в городе невозможно, и поэтому внимание традиционно уделялось полосе, выделенной для движения общественного транспорта, и нескольким проблемным центральным улицам.

Примечательно, что на улице Коммунистической эвакуатор вместе с патрулями ДПС работал возле здания факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации академии МВД. Обычно здесь прямо под запрещающими знаками очень плотно припаркованы автомобили. Они-то и привлекли внимание стражей порядка.

Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Как удалось выяснить корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», семестр в этом учебном заведении сейчас в самом разгаре. Большинство слушателей - иногородние стражи порядка, проходящие курсы повышения квалификации, и по Волгограду многие из них перемещаются на автомобилях. Похоже, что для тех из них, кто оставил своих железных коней под запрещающим знаком, неусвоенным уроком на сегодня могут оказаться как раз правила дорожного движения.

Между тем улица Коммунистическая в этом районе славится не только парковкой под запрещающими знаками, но и оставленными автомобилями непосредственно на тротуарах. Особенно много таких автомобилей в районе бывшего турвокзала, напротив здания регионального офиса Газпрома.