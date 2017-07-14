В центре Волгограда эвакуатор очищает выделенную полосу от нарушителей

В первые несколько дней сотрудники ГИБДД относились к нарушителям снисходительно, ведь несмотря на широкомасштабную информационную кампанию для многих водителей нововведение стало неприятным сюрпризом. Поэтому инспекторы ограничивались профилактическими беседами с водителями-нарушителями, которые заезжали на выделенную полосу вне пунктирных линий или даже парковали транспорт рядом с остановками.
Однако вот уже более недели к нарушителям, дерзнувшим запарковать автомобиль на выделенной полосе, инспекторы ГИБДД начали применять самую суровую меру - эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в границах ул. Краснознаменская и ост. ЦПКиО на Первой Продольной ежедневно работают несколько экипажей ГИБДД. В случае обнаружения автомобиля, припаркованного на выделенной полосе, инспектор связывается с диспетчером службы эвакуаторов, и автомобиль забирают на штрафстоянку. Точной статистики работы эвакуатора в центре Волгограда за последние две недели пока нет.