В центре Волгограда эвакуатор очищает выделенную полосу от нарушителей

Вот уже три недели в Волгограде от улицы Краснознаменской до ЦПКиО на Первой Продольной в обоих направлениях действует специальная выделенная полоса для общественного транспорта.

В первые несколько дней сотрудники ГИБДД относились к нарушителям снисходительно, ведь несмотря на широкомасштабную информационную кампанию для многих водителей нововведение стало неприятным сюрпризом. Поэтому инспекторы ограничивались профилактическими беседами с водителями-нарушителями, которые заезжали на выделенную полосу вне пунктирных линий или даже парковали транспорт рядом с остановками.

Однако вот уже более недели к нарушителям, дерзнувшим запарковать автомобиль на выделенной полосе, инспекторы ГИБДД начали применять самую суровую меру - эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.