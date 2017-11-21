Почти 3 тысячи волгоградцев проголосовали за референдум о переводе часов

В Волгограде сбор подписей за проведение референдума по переводу стрелок часов вошел в активную фазу. За несколько дней в координационный штаб кампании обратились тысячи горожан, чтобы поставить подпись на бланке и получить ответы на все интересующие вопросы.

Советская, 5 — по этому адресу расположился пункт по сбору подписей. Полноценно он начал работать 16 ноября — утвержден график приема граждан, на дежурство вышли сотрудники, появилась горячая линия.

- В первый полный рабочий день к нам пришли 35 человек, 60 листов мы выдали на руки волонтерам, поступило 55 звонков. 17 ноября к нам уже пришли 80 человек, 124 листа выдано на руки, поступило 38 звонков. То есть люди заинтересованы, и об этом говорят результаты - за четыре дня 240 человек проголосовало в штабе, - сообщила сегодня председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе в ходе сегодняшней рабочей встречи инициативной группы и представителей региональной избирательной комиссии.

Самыми активными, по словам Татьяны Гензе, оказались жители Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Дзержинского районов Волгограда. Те, кто обладает недостаточной информацией, звонят по телефону для уточнения.

- Много обращается ветеранов. В силу своего возраста они просят, чтобы волонтеры пришли к ним на дом с подписными листами. Мы прислушались, и сейчас составляется реестр адресов. К концу недели будет сформирована заявка, и наши специалисты направятся по указанным адресам, чтобы каждый желающий мог оставить свой голос, - рассказала о планах Татьяна Гензе.

Но все же законодательные нормы есть: подписать лист может лицо, достигшее 18-летнего возраста, данные заполняются только с оригинала паспорта — копия не принимается; проголосовать по телефону, сообщив свои данные, тоже не получится, необходимо личное присутствие.

- Хочу отметить, что граждане, организации и политические партии могут создавать другие группы референдума. Они выбирают позицию и после официальной регистрации имеют право агитировать людей. С момента регистрации инициативной группы, то есть с 8 ноября, у нас появилась еще одна такая же. В нее вошли 48 человек, которые также выступают за проведение голосования по вопросу перевода стрелок часов, - осведомил собравшихся председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

Сбор документов ведут и жители муниципальных районов. После процедуры регистрации группы они смогут организовать такие же пункты приема подписных листов, как и Волгограде.

Пока что основная нагрузка лежит на волонтерах. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», с сегодняшнего дня они дежурят в ТРК «ПланетаЛето» и ТРК «ВолгаМолл» в Волжском. Посетители могут поддержать инициативу о проведении общественного обсуждения вопроса по переводу Волгоградской области в часовой пояс «московское время +1 час» с 18:00 до 20:00.

- Вместе с листами, принесенными волонтерами, за проведение референдума высказались 2931 человек, нам надо набрать более 37 тысяч подписей. Но эта неделя, можно сказать переломная: зарегистрирована еще одна группа, которая определит пункта сбора подписей в других районах, люди читают прессу, смотрят телевизор, узнают, интересуются. Позже и районы области подтянутся. Самое трудное уже сделано, - завершила на оптимистичной ноте рабочую встречу Татьяна Гензе.