Волгоградцы стали ответственнее относиться к диспансеризации

Жители региона всерьез занялись своим здоровьем. Взрослые и дети идут на плановую проверку в поликлинику, чтобы проверить состояние организма и получить рекомендации от врачей.

Диспансеризация отдельных групп взрослого населения в Волгоградской области проводится четвертый год подряд. Во время нее пациент сдает анализ крови, делает ЭКГ, посещает терапевта, невролога, хирурга, кардиолога, офтальмолога.

По словам специалистов, диспансеризация позволяет выявить ряд серьезных заболеваний, в том числе и хронических, на ранних стадиях, когда человека еще ничего не беспокоит. И сегодня, говорят медики, многие волгоградцы уже не пренебрегают правилами профилактики.

- Нам удалось донести жителям о важности такого осмотра. За 9 месяцев текущего года ее прошли 333 тыс. человек, - сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин.

С августа этого года в регионе запустили еще один пилотный проект — диспансеризация выходного дня. К нему подключились уже 9 медучреждений города. Теперь в последнюю субботу каждого месяца пройти обследование у специалистов могут жители, которым неудобно это делать по будним дням. За один день осмотр проходят от 800 до нескольких тысяч человек.

- Более того, родители приводят на диспансеризацию и детей. В 2016 году ее прошли 95%, за 10 месяцев этого года врачи осмотрели 366 тысяч юных граждан — это 85% от плана. По результатам, 22% - здоровые, у 69% - функциональные нарушения, около 10% имеют хронические заболевания, - уточнил Владимир Шкарин.

Исследования показывают, что сегодня россияне чаще всего страдают от неинфекционных заболеваний. Сахарный диабет, проблемы с системой кровообращения и органами дыхания стали бичом XXI века.