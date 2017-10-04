Более десяти профилактических медицинских акций прошло в регионе с начала года

21 октября с 9:00 до 15:00 часов в Волгоградской области состоится очередной «Единый день диспансеризации».

Напомним, последняя диспансеризация выходного дня состоялась 23 сентября. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в тот день в государственных поликлиниках было осмотрено 2,2 тысячи человек, и на второй этап обследования направлено 868 пациентов.

Свои результаты дала и профилактическая акция по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний «Спасенные сердца», в рамках которого более 3,5 тысячи человек приняли участие в профилактическом осмотре. По результатам акции на дальнейшее обследование были направлены 150 человек.

В общей сложности с начала года в Волгоградской области состоялись более десяти крупномасштабных профилактических акций, посвященных выявлению факторов риска социально значимых заболеваний: «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения», «День здоровья» и многие другие.