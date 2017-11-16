В Волгограде стало больше зон, свободных от курения
Теперь, чтобы найти санкционированное для курения место, любителям подымить придется постараться. Сигареты под запретом в местах проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, нежилых помещения многоквартирных домов, из которых по воздуховоду дым поднимается в квартиры собственников и доставляет им неудобства.
Согласно одобренному документу, обладателям вредной привычки запрещено курить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта.
Как уже отмечала ранее председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова, такие жесткие меры необходимы, ведь страдает здоровье, как самого курильщика, так и стоящих рядом граждан, вдыхающих вредный дым.
Предполагается, после подписания закона губернатором Андреем Бочаровым он вступит в действие с 1 января 2018 года.
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