В Волгограде стало больше зон, свободных от курения

Сегодня депутаты Волгоградской областной Думы приняли во втором и окончательном чтении законопроект, предусматривающий дополнительные меры по охране здоровья жителей региона от воздействия табачного дыма. Примечательно, что итоговое решение было принято в Международный день отказа от курения.

Теперь, чтобы найти санкционированное для курения место, любителям подымить придется постараться. Сигареты под запретом в местах проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, нежилых помещения многоквартирных домов, из которых по воздуховоду дым поднимается в квартиры собственников и доставляет им неудобства.

Согласно одобренному документу, обладателям вредной привычки запрещено курить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта.

Как уже отмечала ранее председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова, такие жесткие меры необходимы, ведь страдает здоровье, как самого курильщика, так и стоящих рядом граждан, вдыхающих вредный дым.