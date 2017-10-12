Волгоградским любителям подымить усложнят жизнь
Чтобы схлопотать административный штраф, достаточно начать «смолить» в местах проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, в нежилых помещениях многоквартирных домов, из которых по воздуховоду дым поднимается в квартиры собственников и доставляет им неудобства.
Соседям по «коммуналке» тоже придется считаться друг с другом. Курение в общем коридоре, ванне, туалете, кухне перейдет в ранг «табу», а вот балконы и лоджии пока что останутся открыты для обладателей вредной привычки. Кроме того, курение предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта.
- Помимо вреда своему здоровью, курильщики наносят ущерб здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причинами пожаров, – подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова. – Запретительные меры против алкоголя и табака наиболее эффективны и потому необходимы.
Сегодня на заседании Волгоградской областной Думы парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Предполагается, после его окончательного утверждения закон вступит в действие с 1 января 2018 года.
Еще одна инициатива, которую рассмотрел областной парламент, исходит от Совета Федерации. Сенаторы предлагают призвать к порядку тех, кто задымляет подъезды и лестничные площадки, а также запретить курение на расстояние не менее 10 метров от входа в дом. Это обезопасит от вредного воздействия дыма жильцов первых этажей. Волгоградские депутаты это предложение своих коллег поддержали.
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