Волгоградским любителям подымить усложнят жизнь

В Волгоградском регионе перечень зон, свободных от курения, может существенно расшириться. Депутаты облдумы готовят ко второму чтению законопроект, предусматривающий дополнительные меры по охране здоровья жителей региона от воздействия табачного дыма.

Чтобы схлопотать административный штраф, достаточно начать «смолить» в местах проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, в нежилых помещениях многоквартирных домов, из которых по воздуховоду дым поднимается в квартиры собственников и доставляет им неудобства.

Соседям по «коммуналке» тоже придется считаться друг с другом. Курение в общем коридоре, ванне, туалете, кухне перейдет в ранг «табу», а вот балконы и лоджии пока что останутся открыты для обладателей вредной привычки. Кроме того, курение предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Помимо вреда своему здоровью, курильщики наносят ущерб здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причинами пожаров, – подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова. – Запретительные меры против алкоголя и табака наиболее эффективны и потому необходимы.

Сегодня на заседании Волгоградской областной Думы парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Предполагается, после его окончательного утверждения закон вступит в действие с 1 января 2018 года.