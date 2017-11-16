В региональном ботаническом саду воссоздали субтропический рай

В оранжерее Волгоградского регионального ботанического сада завершилось обновление экспозиционной площадки, которая будет использоваться как место для проведения экскурсий и обучающих занятий со студентами и школьниками.

Ранее в оранжерее уже были установлены фрагменты барселонской мозаичной скамьи Гауди, мост Любви и Примирения и искусственный пруд с небольшим водопадом, живыми рыбками и водными растениями. Теперь пространство дополнено растениями субтропиков и тропиков, малыми архитектурными формами в виде арок и вымощенными дорожками.

Как сообщает ИА «Новостиволгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, экспозиционная площадка разбита на различные зоны. Так, розмарин, мирт, олеандр, олива, гранат - это средиземноморье, а рядом расположились тропики Австралии с характерными для них величественными и необычными казуарином, араукарией, мушмулой, эвкалиптом и каллистемоном.

Все элементы в оранжерее созданы руками сотрудников ботанического сада. А растения для коллекций специально отбирались и выращивались на протяжении многих лет. Аналогов новой экспозиционной площадки в Волгоградской области нет.