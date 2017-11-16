В региональном ботаническом саду воссоздали субтропический рай
Ранее в оранжерее уже были установлены фрагменты барселонской мозаичной скамьи Гауди, мост Любви и Примирения и искусственный пруд с небольшим водопадом, живыми рыбками и водными растениями. Теперь пространство дополнено растениями субтропиков и тропиков, малыми архитектурными формами в виде арок и вымощенными дорожками.
Как сообщает ИА «Новостиволгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, экспозиционная площадка разбита на различные зоны. Так, розмарин, мирт, олеандр, олива, гранат - это средиземноморье, а рядом расположились тропики Австралии с характерными для них величественными и необычными казуарином, араукарией, мушмулой, эвкалиптом и каллистемоном.
Все элементы в оранжерее созданы руками сотрудников ботанического сада. А растения для коллекций специально отбирались и выращивались на протяжении многих лет. Аналогов новой экспозиционной площадки в Волгоградской области нет.
К слову, это не первый оригинальный проект, реализованный коллективом ботанического садом - он известен своим интересным оформлением и уникальными растениями.
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