В регионе завершена реализация программы переселения жителей аварийных домов
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», церемония вручения ключей переселенцам из аварийного жилья прошла неделю назад и в Краснослободске. И здесь, и в Калаче-на-Дону строительство домов шло с проблемами - властям пришлось искать новых подрядчиков, так как прежние не справлялись с обязательствами и затягивали сроки сдачи объектов.
По данным пресс-службы обладминистрации, за пять лет реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья в Волгоградской области новоселье справили почти 5 тысяч человек, было расселено 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Со сдачей последних 4-х новостроек в Калаче-на-Дону регион полностью завершил программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Тем не менее проблема переселения по-прежнему остаётся актуальной для тысяч жителей области. Расселить требуется еще более 220 тысяч квадратных метров – это те дома, который были признаны аварийными после 1 января 2012. Сейчас на уровне федерации прорабатывается вопрос о продлении программы - она финансировалась 50 на 50: 50% средств вкладывал Фонд ЖКХ, еще 50% - регион. Если решение о продлении действия программы переселения будет принято, то Волгоградская область, как неоднократно заявляло ее руководство, обязательно постарается в нее войти.
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