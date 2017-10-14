В регионе завершена реализация программы переселения жителей аварийных домов

Еще 366 человек получили сегодня ключи от новых квартир в Калаче-на-Дону. 4 дома построены в райцентре в рамках программы переселения из аварийного жилья. Несколькими днями ранее новоселье справили и почти 500 переселенцев в Средней Ахтубе.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», церемония вручения ключей переселенцам из аварийного жилья прошла неделю назад и в Краснослободске. И здесь, и в Калаче-на-Дону строительство домов шло с проблемами - властям пришлось искать новых подрядчиков, так как прежние не справлялись с обязательствами и затягивали сроки сдачи объектов.

По данным пресс-службы обладминистрации, за пять лет реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья в Волгоградской области новоселье справили почти 5 тысяч человек, было расселено 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Со сдачей последних 4-х новостроек в Калаче-на-Дону регион полностью завершил программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru