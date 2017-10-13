Подвиг героев в памяти потомков: склон Мамаева кургана украсят красные дубы

Сегодня западный склон Мамаева кургана украсили молоденькие саженцы красных дубов - 75 деревьев привезла на главную высоту России делегация Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», акцию, с инициативой проведения которой выступил молодежный центр Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР, поддержало Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества и комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Организаторы посвятили ее 50-летию открытия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» и 75-летию Победы на Волге.

На фронтах Великой Отечественной сражались более 70 тысяч кабардинцев, и эта акция стала данью памяти им и всем защитникам Родины. По словам руководителя Волгоградской региональной общественной организации «Землячество Кабардино-Балкарии» Юрия Захохова, саженцы, которые сегодня были посажены на Мамаевом кургане, через 50 лет превратятся в дубы и глядя на них, люди будут вспоминать Сталинградскую битву и ее героев.