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Подвиг героев в памяти потомков: склон Мамаева кургана украсят красные дубы
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Подвиг героев в памяти потомков: склон Мамаева кургана украсят красные дубы

Сегодня, 17:46ОбществоСветлана АлекбароваФото: www.stalingrad-battle.ru
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