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На Мамаевом кургане высадят 75 красных дубов из Кабардино-Балкарии
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На Мамаевом кургане высадят 75 красных дубов из Кабардино-Балкарии

Сегодня, 09:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Greenmax.kz
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