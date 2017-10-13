На Мамаевом кургане высадят 75 красных дубов из Кабардино-Балкарии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, с предложением о проведении подобного мероприятия выступил молодежный центр Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Акция реализуется при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.
В праздничном мероприятии, посвященном высадке новой красивой аллеи из 75 красных дубов примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи Кабардино-Балкарской Республики, воспитанники волгоградских военно-патриотических объединений, студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений.
Высота взрослого красного дуба достигает 25 метров. У этих стройных, с густой шатровидной кроной деревьев очень красивая окраска листьев: при распускании они имеют красноватый цвет, летом - тёмно-зелёный, более светлый снизу, а осенью, перед опадением, оттенки листвы варьируются от красноватых до буровато-коричневых.
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