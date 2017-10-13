На Мамаевом кургане высадят 75 красных дубов из Кабардино-Балкарии

Сегодня, 13 октября, в 13:00 на Мамаевом кургане будет высажена аллея красных дубов, привезенных из Кабардино-Балкарии. Это событие приурочено у 50-летию открытия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» и 75-летию Победы на Волге.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, с предложением о проведении подобного мероприятия выступил молодежный центр Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Акция реализуется при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

В праздничном мероприятии, посвященном высадке новой красивой аллеи из 75 красных дубов примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи Кабардино-Балкарской Республики, воспитанники волгоградских военно-патриотических объединений, студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений.