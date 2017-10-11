Волгоградские энергетики заплатят штраф за ущемление интересов бизнесмена
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, с жалобой на действия энергетиков в ведомство обратился бизнесмен из Волжского. Индивидуальный предприниматель утверждал, что компания незаконно отключила принадлежащий ему светодиодный экран.
Сотрудники антимонопольной службы проверили обращение и выяснили, что энергетики прекратили энергоснабжение экрана по требованию мэрии Волжского. Между бизнесменом и чиновниками возникли разногласия по поводу договора аренды рекламной конструкции, и представители администрации рассчитывали с помощью отключения электричества подтолкнуть предпринимателя к самостоятельному демонтажу объекта.
Однако никаких реальных оснований для одностороннего расторжения договора у «Волгоградэнергосбыта» не было: бизнесмен добросовестно исполнял условия договора на оказание услуг энергоснабжения. Таким образом, действия компании были незаконными. Теперь ей придётся заплатить 500 тысяч рублей за ущемление прав предпринимателя.
— Обстоятельства, установленные УФАС, были подтверждены и Арбитражным судом Волгоградской области, также признавшим незаконными действия ПАО «Волгоградэнергосбыт» по отключению энергоснабжения рекламной конструкции, — подчеркнула Анна Гаджиева, заместитель руководителя Волгоградского УФАС.
Напомним, накануне стало известно, что Управление ФАС по Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» за нарушение правил подключения к электросетям.
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