Волгоградские энергетики заплатят штраф за ущемление интересов бизнесмена

Накануне Волгоградское УФАС приняло решение по административному делу в отношении ПАО «Волгоградэнергосбыт». Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и нарушении прав частного предпринимателя.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, с жалобой на действия энергетиков в ведомство обратился бизнесмен из Волжского. Индивидуальный предприниматель утверждал, что компания незаконно отключила принадлежащий ему светодиодный экран.

Сотрудники антимонопольной службы проверили обращение и выяснили, что энергетики прекратили энергоснабжение экрана по требованию мэрии Волжского. Между бизнесменом и чиновниками возникли разногласия по поводу договора аренды рекламной конструкции, и представители администрации рассчитывали с помощью отключения электричества подтолкнуть предпринимателя к самостоятельному демонтажу объекта.

Однако никаких реальных оснований для одностороннего расторжения договора у «Волгоградэнергосбыта» не было: бизнесмен добросовестно исполнял условия договора на оказание услуг энергоснабжения. Таким образом, действия компании были незаконными. Теперь ей придётся заплатить 500 тысяч рублей за ущемление прав предпринимателя.

— Обстоятельства, установленные УФАС, были подтверждены и Арбитражным судом Волгоградской области, также признавшим незаконными действия ПАО «Волгоградэнергосбыт» по отключению энергоснабжения рекламной конструкции, — подчеркнула Анна Гаджиева, заместитель руководителя Волгоградского УФАС.