Антимонопольщики в четвертый раз за 3 месяца оштрафовали «Волгоградэнерго»

В минувший понедельник Волгоградское Управление УФАС России привлекло к административной ответственности ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго». Штраф, наложенный на организацию, за нарушение правил подключения к электрическим сетям составил 300 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения административного дела против энергетиков послужило постановление прокуратуры Центрального района города Волгограда.

Как рассказали в пресс-службе Волгоградского УФАС России, в ходе прокурорской проверки было установлено, что ПАО «МСРК Юга» нарушило 30-дневный срок направления в областной комитет тарифного регулирования заявления об установлении платы за технологичное присоединение по индивидуальному проекту. Это привело к затягиванию сроков выдачи гражданину договора на техприсоединение к электросетям.

В результате против организации было возбуждено административное дело по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

«Штраф в размере 300 тысяч рублей является справедливым, соответствующим характеру правонарушения и обстоятельствам его совершения. Грубое нарушение правил подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям всегда карается наложением штрафа для сетевых организаций», – пояснила заместитель руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.