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Антимонопольщики в четвертый раз за 3 месяца оштрафовали «Волгоградэнерго»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Антимонопольщики в четвертый раз за 3 месяца оштрафовали «Волгоградэнерго»

Сегодня, 12:21ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: in-reutov.ru
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