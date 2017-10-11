Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Штраф за отказ пропустить пешехода на «зебре» увеличили до 2,5 тысяч рублей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b7%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4+slrgel ru

Штраф за отказ пропустить пешехода на «зебре» увеличили до 2,5 тысяч рублей

Сегодня, 13:49ОбществоНикита ДробныФото: slrgel.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Шарифов VS Шустерман: острая дискуссия завершилась рукопожатием
Губернатор Волгоградской области заставил говорить о себе