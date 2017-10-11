Штраф за отказ пропустить пешехода на «зебре» увеличили до 2,5 тысяч рублей
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», документ, внесенный в Госдуму российским правительством, устанавливает «вилку» штрафа от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. До этого он не варьировался и составлял 1500 рублей.
Штраф будет применяться за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу не только пешеходам, но и велосипедистам, пользующимся преимуществом.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, в региональном парламенте инициативу федеральных депутатов полностью поддерживали ещё на стадии обсуждения законопроекта.
— Необходимость ужесточения административной ответственности обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений. Официальная статистика фиксирует рост числа ДТП на пешеходных переходах. В целом по стране в 2016 году в результате таких происшествий погибло более 800 человек, 14 тысяч получили ранения. Сложившаяся ситуация требует скорейшего решения, и усиление штрафных санкций станет одной из дополнительных профилактических мер, — уверен председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Облдумы Сергей Горняков.
Госдума рассмотрит и другие законопроекты, призванные повысить безопасность дорожного движения. В частности, планируется ввести административный штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение. Кроме того, по поручению президента разрабатывается федеральная стратегия безопасности дорожного движения до 2023 года.
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