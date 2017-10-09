Елена Слесаренко подтвердила свой уход с поста председателя облкоммолодежи
В Instagram Елена Слесаренко поблагодарила своих коллег, уже бывших, за три года совместной работы, в которые, по ее словам, «было сделано немало».
- Удалось сохранить участие региона в федеральных программах поддержки молодежного предпринимательства, обеспечения жильем молодых семей, сохранить охват школьников летней оздоровительной кампанией, создать Региональный волонтерский центр и систему развития добровольчества, возродить форумную кампанию, закрепить за регионом статус федерального центра патриотического воспитания молодежи, - перечислила экс-глава облкоммолодежи эти и другие достижения своего ведомства.
Коллеги, партнеры и друзья! В связи с переходом на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения «Юнармия», я оставляю пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области. Оглядываясь на прошедшие три года работы, мне хочется поблагодарить свою команду за все, что мы сделали вместе, а сделано немало! Удалось сохранить участие региона в федеральных программах поддержки молодежного предпринимательства и обеспечения жильем молодых семей; сохранить охват школьников летней оздоровительной кампанией; создать Региональный волонтерский центр и систему развития добровольчества; возродить форумную кампанию; закрепить за регионом статус федерального центра патриотического воспитания молодежи; создать условия для создания и развития региональных отделений всероссийских молодежных движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников»; обеспечить административные меры поддержки инициатив молодежи. Наши достижения – результат общей работы, поддержки руководства региона, конструктивных отношений с муниципалитетами, учебными заведениями, общественными организациями и партнерами. Отвечая на критику, скажу кратко: молодежная политика в регионе есть, успехи и инициативы молодежи отмечены на федеральном уровне и послужат развитию региона, а системная работа будет продолжена. Я благодарю всех, кто был рядом, за поддержку, профессионализм, веру в команду, понимание современных трендов и стремление дать молодежи все возможности для старта в успешное будущее. #регион34 #молодежь34 #облкоммолодежи34 #еленаслесаренко
Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1)
По ее словам, молодежная политика в регионе есть, и это «результат общей работы, поддержки руководства региона, конструктивных отношений с муниципалитетами, учебными заведениями, общественными организациями и партнерами».
Пока в областной администрациине называют имя преемника Елены Слесаренко на посту председателя облкоммолодежи.
Напомним, ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о том, что в администрации региона не подтвердили уход Елены Слесаренко со своей должности.
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