Елена Слесаренко подтвердила свой уход с поста председателя облкоммолодежи

Сегодня председатель комитета по делам молодежи Волгоградской области, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко на своей страничке в соцсети подтвердила, что оставляет эту должность ради поста руководителя аппарата Главного штаба движения «Юнармия».

В Instagram Елена Слесаренко поблагодарила своих коллег, уже бывших, за три года совместной работы, в которые, по ее словам, «было сделано немало».

- Удалось сохранить участие региона в федеральных программах поддержки молодежного предпринимательства, обеспечения жильем молодых семей, сохранить охват школьников летней оздоровительной кампанией, создать Региональный волонтерский центр и систему развития добровольчества, возродить форумную кампанию, закрепить за регионом статус федерального центра патриотического воспитания молодежи, - перечислила экс-глава облкоммолодежи эти и другие достижения своего ведомства.

По ее словам, молодежная политика в регионе есть, и это «результат общей работы, поддержки руководства региона, конструктивных отношений с муниципалитетами, учебными заведениями, общественными организациями и партнерами».

Пока в областной администрациине называют имя преемника Елены Слесаренко на посту председателя облкоммолодежи.