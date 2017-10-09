В обладминистрации пока не подтвердили, что облкоммолодежи сменит руководителя

В волгоградских СМИ накануне появилась информация о том, что в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе, председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко может покинуть свой пост.

Ей прочат должность руководителя регионального отделения всероссийского движения «Юнармия».

Однако пока в обладминистрации ИА «НовостиВолгограда.ру» эту информацию не подтвердили: на сегодняшнем заседании администрации региона Елена Слесаренко присутствовала в своем обычном качестве.

Кстати, 7 октября Елена Слесаренко вместе с начальником главного штаба «Юнармии» олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым принимала в ряды юнармейцев 30 учеников волгоградского лицея №5. Здесь создан первый в России научный юнармейский отряд.