В обладминистрации пока не подтвердили, что облкоммолодежи сменит руководителя
Ей прочат должность руководителя регионального отделения всероссийского движения «Юнармия».
Однако пока в обладминистрации ИА «НовостиВолгограда.ру» эту информацию не подтвердили: на сегодняшнем заседании администрации региона Елена Слесаренко присутствовала в своем обычном качестве.
Кстати, 7 октября Елена Слесаренко вместе с начальником главного штаба «Юнармии» олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым принимала в ряды юнармейцев 30 учеников волгоградского лицея №5. Здесь создан первый в России научный юнармейский отряд.
Сегодня на базе лицея №5 имени Ю.А. Гагарина в Волгограде был создан первый в России научный юнармейский отряд. 30 учащихся, выбравших научное направление деятельности, на торжественной линейке принесли присягу. Знамя отряду вручил начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Дмитрий Труненков. @dmitry.justtrue #Юнармия #Россия #Армия #Шойгу #Фото #Видео #МинобороныРФ #Минобороны #Материал #Москва #Солдат #ВежливыеЛюди #Russia #Army #Shoygu
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Напомним, что областной комитет молодежной политики известная спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Слесеренко возглавляет с января 2015 года.
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