В Москве прошел торжественный марш в годовщину парада 1941 года
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», в этом году в торжественном марше впервые приняли участие активисты молодёжного движения «Юнармия». Об этом рассказала известная волгоградская спортсменка Елена Слесаренко, недавно назначенная руководителем аппарата главного штаба «Юнармии». Бывшая глава регионального комитета молодёжной политики выложила кадры с Красной площади на своей страничке в одной из соцсетей.
В парадном расчёте "ЮНАРМИЯ" идут юнармейцы из военно-патриотических объединений "Багратион", "Держава", "Юные Панфиловцы", "Бастион", "Технари", "Ориентир", "Миротворец", "Искра", "Защитник Отечества" и ГВПК "Трудовые резервы Москвы". Руководитель парадного расчёта Дмитрий Викторович Янутан. #ЮНАРМИЯ #Парад1941 #КраснаяПлощадь #Москва #Россия
Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1)
В шествии, посвящённом 76-летию московского парада 1941 года, принимали участие более пяти тысяч человек — в том числе кадеты, суворовцы, исторические роты и кавалеристы Президентского полка. Кроме того, в течение всего дня возле Кремля будет демонстрироваться техника военных лет.
Напомним, 7 ноября как День воинской славы России отмечается в нашей стране с 1995 года. В параде 1941 года принимали участие около 28,5 тысяч красноармейцев. Многие воинские соединения прямо с Красной площади отправлялись на фронт, который пролегал всего лишь в 30 км от Москвы. В день парада на Красной площади на башнях Кремля расчехлили и зажгли звезды и сняли маскировку с мавзолея.
Парад в Москве поднял боевой дух бойцов Красной Армии, люди стали верить в победу. Кроме того, о параде написали многие зарубежные газеты, он получил широкий международный резонанс. Для руководства фашистской Германии военный парад на Красной площади стал полной неожиданностью.
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