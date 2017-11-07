В Москве прошел торжественный марш в годовщину парада 1941 года

Сегодня на Красной площади в Москве прошел торжественный марш, посвящённый годовщине парада 1941 года. 76 лет назад он стал одним из важных событий Великой Отечественной войны — парад повысил боевой дух защитников советской столицы и помог им отразить натиск гитлеровских войск.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», в этом году в торжественном марше впервые приняли участие активисты молодёжного движения «Юнармия». Об этом рассказала известная волгоградская спортсменка Елена Слесаренко, недавно назначенная руководителем аппарата главного штаба «Юнармии». Бывшая глава регионального комитета молодёжной политики выложила кадры с Красной площади на своей страничке в одной из соцсетей.

В шествии, посвящённом 76-летию московского парада 1941 года, принимали участие более пяти тысяч человек — в том числе кадеты, суворовцы, исторические роты и кавалеристы Президентского полка. Кроме того, в течение всего дня возле Кремля будет демонстрироваться техника военных лет.

Напомним, 7 ноября как День воинской славы России отмечается в нашей стране с 1995 года. В параде 1941 года принимали участие около 28,5 тысяч красноармейцев. Многие воинские соединения прямо с Красной площади отправлялись на фронт, который пролегал всего лишь в 30 км от Москвы. В день парада на Красной площади на башнях Кремля расчехлили и зажгли звезды и сняли маскировку с мавзолея.