Среди волгоградских маршруток появились лидеры по нарушениям
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации Волгограда, с начала года сотрудники госавтоинспекции составили более 500 протоколов в отношении водители маршрутных такси.
Больше всего претензий - около 35% составленных протоколов - вызвали маршрутки №№10а, 59з, 15с: во-первых, в схеме транспортных перевозок таких направлений нет, то есть водители выходят в рейсы самовольно, во-вторых,техническое состояние исправность транспортных средств вызывает много вопросов. Не удивительно, ведь большинство микроавтобусов на ходу по 7-10 лет.
Некоторые маршрутки после выявления тех или иных нарушений напрямую влияющих на безопасность перевозки пассажиров, отправляются на эвакуаторе прямиком на специализированную стоянку. Поездка в них опасна для жизни. К примеру, неделю назад у маршрутки №14 отвалилась дверь. Благо, произошло это в момент осмотра ГАЗели сотрудниками ГИБДД, а не на ходу. Чтобы вставить обратно отработавшую свое деталь, водителю потребовалась около получаса и дополнительная помощь.
Рейды сотрудников служб автодорожного надзора Волгограда и сотрудников ГИБДД проходят регулярно. Власти считают, что они помогут упорядочить пассажирские перевозки, снизить уровень аварийности на улицах города и вместе с тем повысить пропускную способность улично-дорожной сети.
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