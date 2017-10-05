Среди волгоградских маршруток появились лидеры по нарушениям

В антилидерах списка опасных для пассажиров перевозчиков в Волгограде - три маршрута, к которым у инспекторов ГИБДД больше всего нареканий и по техническому состоянию машин, и по разрешительной документации.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации Волгограда, с начала года сотрудники госавтоинспекции составили более 500 протоколов в отношении водители маршрутных такси.

Больше всего претензий - около 35% составленных протоколов - вызвали маршрутки №№10а, 59з, 15с: во-первых, в схеме транспортных перевозок таких направлений нет, то есть водители выходят в рейсы самовольно, во-вторых,техническое состояние исправность транспортных средств вызывает много вопросов. Не удивительно, ведь большинство микроавтобусов на ходу по 7-10 лет.

Некоторые маршрутки после выявления тех или иных нарушений напрямую влияющих на безопасность перевозки пассажиров, отправляются на эвакуаторе прямиком на специализированную стоянку. Поездка в них опасна для жизни. К примеру, неделю назад у маршрутки №14 отвалилась дверь. Благо, произошло это в момент осмотра ГАЗели сотрудниками ГИБДД, а не на ходу. Чтобы вставить обратно отработавшую свое деталь, водителю потребовалась около получаса и дополнительная помощь.