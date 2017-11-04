Сегодня в православном мире отмечается день Казанской иконы Божией Матери

4 ноября - государственный праздник совпадает с православным. Мы отмечаем День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери.

Эта икона имеет удивительную историю, в которой есть все – и трагедия, и надежда, и вера, и победа. Все началось в Казани в 1579 году. В городе произошел пожар, который уничтожил часть крупного города. Огонь был такой силы, что казалось - выгорит вся Казань. И вот девятилетняя девочка Матрона Онучина, дочка купца стала видеть сны, что на пепелище их дома находится чудотворный образ Богородицы. Девочка рассказала старшим и те под развалинами нашли икону. Эта икона не принадлежала купеческой семье, и остается загадкой, как она попала в дом и как уцелела во время пожара, который все уничтожил?

Образ был перенесен в церковь. И само появление иконы, и то, что благодаря ей стали выздоравливать молящиеся, все это говорило о том, что она чудотворная. Кстати, найденная икона повлияла и на жизнь девочки, благодаря которой она и была обнаружена. На месте обретения иконы был основан женский монастырь, где приняли монашеский постриг Матрона и ее мама.

После пресечения царской династии Рюриковичей в России произошли ряд трагических событий, приведших к Смутному времени. Считается, что когда в нижегородское народное ополчение, которое возглавили князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, была доставлена чудотворная Казанская икона Божьей Матери, у ополченцев поднялся боевой дух.

Все знали о многочисленных чудесах, совершенных образом, поэтому она всегда была при ополчении, ее возили с собой, молились перед ней, прося о помощи и защите. Когда был взят Кремль, русские воины принесли туда и чудотворный образ.

В праздник Казанской иконы Божией Матери было принято молиться не только за себя и своих родных и близких, но и за свою Родину. В дореволюционные времена совершали большой и длительный крестный ход, обходя с иконами в руках границы городов, сел и деревень. Верили, что это защищает от врагов и беды.

В праздник Казанской иконы не возбраняется совершать мелкую работу по дому, но не стоит затевать серьезный ремонт или генеральную уборку – считается, что тяжелая работа не принесет результата.