День народного единства: история и современность

Сегодня в России - День народного единства - государственный праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Он отмечается с 2005 года - тогда центром торжеств стал Нижний Новгород, откуда в XVII веке выдвинулось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского.

Для историков эти события означают окончание Смутного времени - тяжелого периода в истории нашей страны, который начался, как считают многие, в 1598 году, со смерти последнего представителя династии Рюриковичей - царя Федора Иоанновича, наследника Ивана Грозного (другие относят эту дату к смерти самого Грозного в 1584 году, или к смерти царевича Дмитрия в 1591-м).

Последовавшие затем полтора десятка лет вместили неурожаи и голод, народные бунты и восстания, смену правителей на русском престоле - как посаженных боярами, так и самозванцев, иностранное вторжение, признание русским царем польского королевича Владислава.

Захват власти католиками-поляками и их отказ от православного крещения Владислава (что было одним из условий его признания) и вывода польских войск из России, заточение патриарха Гермогена, выступавшего с призывом к спасению веры и Отечества и изгнанию поляков - все это дало толчок к широкому национально-освободительному движению.

В сентябре 1611-го земский староста купец Кузьма Минин в Нижнем Новгороде призвал людей собрать средства и создать ополчение для освобождения страны. Он же предложил пригласить на пост главного воеводы новгородского князя Дмитрия Пожарского.

Фото: mypresentation.ru

Ополченцы призывали жителей других русских городов к освобождению Москвы от интервентов, к отказу от признания на русском престоле государей-иноземцев, а также к созданию нового правительства. В марте 1612 года ополчение во главе с Мининым и Пожарским, которым удалось собрать под свои знамена большое по тем временам войско, выступило из Нижнего Новгорода. Согласно официальной датировке, 4 ноября с чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы.

Фото: sepimages.ru

Правда, многие историки оспаривают дату 4 ноября в качестве переломной. Они настаивают, что штурм Китай-города произошел 22 октября по старому стилю - соответственно, 1 ноября по новому, капитуляцию поляки подписали 26 октября (5 ноября), а вошло ополчение в Кремль на следующий день. На 4 ноября приходится празднование Дня Казанской иконы Божией Матери - этим мы обязаны царю Алексею Михайловичу, у которого в ночь на 22 октября 1648 года родился первенец, в честь чего через год он повелел осеннюю Казанскую праздновать именно в этот день, мотивируя это рождением наследника плюс изгнанием очищением Москвы от поляков. Причем праздник этот имел статус государственного и отмечался вплоть до революции 1917 года.

Фото: ruvera.ru

К этой же дате склонились и члены Межрелигиозного совета России, когда в 2004 году предложили сделать 4 ноября праздником. При этом указывалось, что в XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю в григорианском соответствует 4 ноября.

Однако тогда многие политики, общественники, журналисты говорили о том, что новый праздник устанавливается в противовес 7 ноября - Дню Великой Октябрьской социалистической революции, как он назывался в Советском Союзе, а с 1996 года он стал называться Днем согласия и примирения. Проведенный в 2005 году опрос показал, что большинство россиян (63 %) отрицательно отнеслись к отмене 7 ноября. А праздник День народного единства тогда смогли назвать лишь 8% жителей страны.

Фото: progulyaemsya.ru

И спустя десять с лишним лет ситуация кардинально не изменилась. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», проведенный на днях опрос ВЦИОМ показал, что лишь 12% респондентов смогли вспомнить название праздника 4 ноября, а 30% сказали, что праздник связан с темой единства. Для половины же наших сограждан День народного единства - обычный выходной.

Фото: sochi.com