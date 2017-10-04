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Волгоградцам посоветовали найти МКС на звездном небе
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцам посоветовали найти МКС на звездном небе

Сегодня, 17:12ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ ИА "НовостиВолгограда.ру"
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