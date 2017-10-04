Волгоградцам посоветовали найти МКС на звездном небе

Тематические лекции, митинг, запуск «искусственных спутников» и встреча с настоящим космонавтом - такая насыщенная программа ждала сегодня гостей Волгоградского планетария, широко и с размахом отметившего 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли.

Одним из самых ярких мероприятий юбилейной программы стал митинг, состоявшийся на площадке перед планетарием. Главными героями на нем стали юные «космонавты» в самодельных «космических скафандрах» - воспитанники лицея №5 им. Гагарина. Дети с удовольствием позировали многочисленным фотографам и операторам, создавая по-настоящему праздничное настроение.

Перед участниками памятной акции выступил лётчик-космонавт Сергей Авдеев.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

- Даже не верится, что прошло 60 лет с того момента, когда был запущен первый искусственный спутник, - сказал космонавт. - И за это время не только на орбиту Земли, но и других планет, и даже за пределы Солнечной системы отправлены около десятка тысяч искусственных спутников. Но этот — первый. И, может, среди вас есть те, кто в будущем свяжет свою жизнь с космосом.

Летчик-космонавт Российской Федерации Сергей Авдеев Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

В завершении ребята провели запуск своих моделей «искусственных спутников», продемонстрировав недюжинную фантазию — кто-то написал на воздушных шарах фломастером «СССР», кто-то приделал к ним «антенны» из других воздушных шаров, чем сделал похож свой «спутник» на осьминожку. Затем все дружно выпустили их в небо, на секунду почувствовав себя частью истории.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Прикоснуться к истории волгоградцы могли и на встрече с космонавтом Сергеем Авдеевым. Он трижды был на орбитальной станции - в 1991 году, в 1995-96 и в 1998-99-годах, и в общей сложности провел в космосе 747 суток. Этот рекорд Сергей Авдеев держал до 2005 года, когда его обошел Сергей Крикалев. Космонавт поразил волгоградцев своей скромностью и умением рассказывать, делая акценты на главном.

- Первый искусственный спутник назывался «ПС-1», аббревиатура которого расшифровывается, как «простейший спутник», - рассказывает космонавт в звездном зале, показывая схему первого спутника. - И, действительно, обратите внимание — как все максимально просто: герметичный корпус, аккумуляторы, батареи, и он работал и показывал результаты. Это просто удивительно!

Но, строго говоря, юбилей запуска спутника надо отмечать сегодня поздним вечером - 60 лет назад он был запущен в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени. Сделать это можно, устроив наблюдения за небесным сводом, и разглядывать на нем не только звезды, но и международную космическую станцию.

Фото: Devaobida.ru