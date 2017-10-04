В Волгограде запустили в небо воздушные «искусственные спутники Земли»

Сегодня в Волгограде отмечают юбилей начала космической эры. В планетарии 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли посвятили большую тематическую программу.

С утра в звездном зале состоялась премьера новой познавательной программы «Так начинался космический век». Волгоградцам рассказали о Циолковском, благодаря которому полеты в космос стали не фантастикой, а реальностью, и о первых шагах человечества по освоению Вселенной.

Затем в малом зале планетария состоялась встреча с бывшими сотрудниками станции визуального наблюдения за полетом первых искусственных спутников Земли - в 1957 году она была создана на базе Cталинградской, а потом Волгоградской астрономической обсерватории и действовала до 1971 года.

А в 13.20 перед планетарием собрались волгоградские школьники. Здесь состоялся митинг, посвященный юбилею начала освоения космоса. По его завершению ребята выпустили в небо белые и голубые воздушные шарики, напоминающие по форме первый искусственный спутник Земли.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru