В Волгограде запустили в небо воздушные «искусственные спутники Земли»
С утра в звездном зале состоялась премьера новой познавательной программы «Так начинался космический век». Волгоградцам рассказали о Циолковском, благодаря которому полеты в космос стали не фантастикой, а реальностью, и о первых шагах человечества по освоению Вселенной.
Затем в малом зале планетария состоялась встреча с бывшими сотрудниками станции визуального наблюдения за полетом первых искусственных спутников Земли - в 1957 году она была создана на базе Cталинградской, а потом Волгоградской астрономической обсерватории и действовала до 1971 года.
А в 13.20 перед планетарием собрались волгоградские школьники. Здесь состоялся митинг, посвященный юбилею начала освоения космоса. По его завершению ребята выпустили в небо белые и голубые воздушные шарики, напоминающие по форме первый искусственный спутник Земли.
А сейчас в звездном зале планетария проходит встреча с лётчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым, одним из рекордсменов по пребыванию в космосе - на орбите он провел больше двух лет - 747 суток и совершил 10 выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа.
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