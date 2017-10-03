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После визита инспекторов ФИФА в Волгоград президент обсудит подготовку к ЧМ
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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После визита инспекторов ФИФА в Волгоград президент обсудит подготовку к ЧМ

Вчера, 10:23ОбществоСветлана АлекбароваФото: ru.newswaver.com
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