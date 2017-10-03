После визита инспекторов ФИФА в Волгоград президент обсудит подготовку к ЧМ
Вчера, 10:23ОбществоСветлана АлекбароваФото: ru.newswaver.com
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Сегодня президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Главной темой заседания Совета станет обсуждение подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Основными докладчиками выступят министр спорта спорта Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин. В заседании примет участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Кстати, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру» члены оргкомитета сегодня вместе с представителями ФИФА инспектируют стадион «Волгоград-Арена». В июне 2018 года здесь пройдут 4 отборочных матча чемпионата мира по футболу.
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