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«Волгоград-Арену» инспектируют представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Волгоград-Арену» инспектируют представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018»

Вчера, 09:57ОбществоСветлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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