«Волгоград-Арену» инспектируют представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018»

Сегодня в Волгограде находится делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». В рамках шестого инспекционного визита по подготовке стадионов к ЧМ-2018 ее представители с 26 сентября уже посетили Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В Волгограде комиссия проверяет готовность главной арены мундиаля. Как сообщает с места событий корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», на сегодняшний день на трибунах «Волгоград-Арены» уже установлено 7 тысяч кресел из 45-ти тысяч.

Как ранее сообщало наше информагентство, в конце сентября на стадионе завершилось строительство пешеходной эстакады, опоясывающую 2-й этаж стадиона: на нее по 8-ми лестницам и центральному пандусу болельщики будут подниматься болельщики, чтобы попасть на трибуны.

Газон, посеянный в середине сентября, уже взошел. Его холят и лелеют - стригут, поливают, подогревают. Разметка на поле будет наноситься уже после зимы - именно по ее итогам специалисты сделают выводы о состоянии покрытия поля.

Напомним, «Волгоград-Арена» будет вмещать 45 тысяч зрителей. В июне 2018 года здесь пройдут 4 игры отборочного тура чемпионата мира по футболу. А до этого, весной, состоятся три тестовых матча.