Мосты Волгограда засияют в течение осени

С разницей практически полтора месяца Астраханский и «танцующий» мосты обретут постоянную подсветку в ночное время суток. До этого декоративное освещение работало в тестовом режиме.

Волгоградцы пользовались моментом и выходили рассматривать, фотографировать, снимать на видео разноцветные огни. Светодиодные светильники, установленные вдоль боковых поверхностей, работают в нескольких режимах. Праздничный вид создают фиолетовые, голубые, зеленые, красные и желтые огни.

Первым к 5 октября световым разноцветьем запереливается Астраханский мост, мост через Волгу, ориентировочно - до 1 декабря.

- Это большие проекты, в подобных им Волгоград никогда не принимал участие. Вообще в городе очень мало света, даже в общественных местах. Поэтому в скором времени мы начнем реализацию проекта, связанного с освещением. Это вопросы безопасности, в первую очередь, а во-вторых, уют, комфорт и красота, - подчеркнул глава региона Андрей Бочаров в ходе проведенной накануне инспекции строительства рокадной дороги.