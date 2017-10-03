Мосты Волгограда засияют в течение осени

Волгоградцы пользовались моментом и выходили рассматривать, фотографировать, снимать на видео разноцветные огни. Светодиодные светильники, установленные вдоль боковых поверхностей, работают в нескольких режимах. Праздничный вид создают фиолетовые, голубые, зеленые, красные и желтые огни.
Первым к 5 октября световым разноцветьем запереливается Астраханский мост, мост через Волгу, ориентировочно - до 1 декабря.
- Это большие проекты, в подобных им Волгоград никогда не принимал участие. Вообще в городе очень мало света, даже в общественных местах. Поэтому в скором времени мы начнем реализацию проекта, связанного с освещением. Это вопросы безопасности, в первую очередь, а во-вторых, уют, комфорт и красота, - подчеркнул глава региона Андрей Бочаров в ходе проведенной накануне инспекции строительства рокадной дороги.
В ближайшее время светлее станет на Центральной набережной. Здесь уже перекладываются электросети - в общей сложности планируется обновить 35 тысяч погонных метров кабеля.
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