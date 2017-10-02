Рокадную дорогу в Волгограде продлят в обоих направлениях

Строительство рокадной дороги в Волгограде идет активными темпами. Первый ее участок - от улицы Калинина до Волгоградского речного порта - уже готовится к сдаче в эксплуатацию.

Протяженность участка - почти 1,5 километра, степень готовности - 90%. Подрядчик полностью завершил проезжую часть, в ближайшее время на ней появится только разметка, а сейчас ведется устройство тротуаров. В плане также благоустройство прилегающий территории - рекультивация и посев газона, а также организация освещения.

Сегодня глава региона Андрей Бочаров провел на объекте выездное совещание. Губернатору доложили: дорога готова к большому транспортному потоку и прослужит при самом интенсивном движении десятилетие.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Стоимость - более 1,5 миллиарда рублей. Его общая протяженность - почти 4 километра. Первый этап мы завершаем в ближайшее время. Готовность второго оцениваем в 75% - это участок трассы от набережной 62-й Армии до улицы Химической. Что касается сроков, то планируем ввести в эксплуатацию до конца октября. Есть еще и третий этап в виде трехсотметрового участка. По нему 62% готовность, стоимость 104 миллиона рублей.Анатолий Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

К началу декабря Нулевую Продольную полностью откроют для движения, с этого момента она станет полноценным дублером проспекта Ленина преимущественно в Центральном районе. Сам инфраструктурный проект считается сложным. Дорожникам пришлось вынести и переустроить большое количество инженерных коммуникаций, проложить ливневую и хозяйственно-бытовую канализации, укрепить откосы, подпорные стенки, земляное полотно, дорожную одежду.

Рокадная дорога станет началом комплексного развития территории Центральной набережной, подчеркивает Андрей Бочаров. В планах у руководства региона - продлить Нулевую Продольную в южные и северные районы города.

- Без создания современной инфраструктуры вдоль Волги невозможно комплексное развитие территорий. В этом году после завершения строительства мы выходим с одной стороны на улицу Калинина и Рабоче-Крестьянскую, с другой стороны поток будет выезжать на проспект Ленина, где Мамаев Курган. Но Нулевую планируем продлевать в Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы, для этого проведем берегоукрепление, без которого невозможна рокадная дорога. В южном направлении пока что выйдем на Тулака. Здесь тоже необходимо берегоукрепление, и мы определяемся с 700-ми метрами. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области