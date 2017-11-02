Суд не одобрил странное поведение волгоградских энергетиков

Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил справедливость решения, ранее вынесенного региональным Управлением ФАС в отношении ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Волгоградоблэлектро». Энергетики поплатились за «перекидывание» клиентских запросов из одной компании в другую.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, ранее антимонопольное ведомство постановило оштрафовать «МРСК Юга» на 500 тысяч рублей, а «Волгоградоблэлектро» — на 300 тысяч. Причиной столь солидных взысканий стало странное поведение энергетиков при обработке заявки на подключение к электросетям от одного из жителей региона. Мужчине отказали наладить электроснабжение сразу обе компании — причём они ссылались друг на друга. В «МРСК Юга» заявителя отправляли в «Волгоградоблэлектро», и наоборот.

Хотя решение УФАС выглядело вполне разумным и обоснованным, энергетики с ним не согласились и обратились в Арбитраж с апелляцией. Впрочем, веских аргументов в свою пользу они привести не смогли. Суд счёл, что штрафы были наложены в соответствии с правовыми нормами.

— Уверен, что после подтверждения судом законности вынесенных Управлением штрафных постановлений энергетики региона раз и навсегда запомнят, что в соответствии с действующим законодательством каждая из сетевых компаний, к которым обращается заявитель за подключением к электросетям своего объекта, обязана выдать соответствующий договор и технические условия на подключение, — отметил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.