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Суд не одобрил странное поведение волгоградских энергетиков
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Суд не одобрил странное поведение волгоградских энергетиков

Сегодня, 11:51ОбществоНикита ДробныФото: hilook.ru
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