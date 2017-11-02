Суд не одобрил странное поведение волгоградских энергетиков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, ранее антимонопольное ведомство постановило оштрафовать «МРСК Юга» на 500 тысяч рублей, а «Волгоградоблэлектро» — на 300 тысяч. Причиной столь солидных взысканий стало странное поведение энергетиков при обработке заявки на подключение к электросетям от одного из жителей региона. Мужчине отказали наладить электроснабжение сразу обе компании — причём они ссылались друг на друга. В «МРСК Юга» заявителя отправляли в «Волгоградоблэлектро», и наоборот.
Хотя решение УФАС выглядело вполне разумным и обоснованным, энергетики с ним не согласились и обратились в Арбитраж с апелляцией. Впрочем, веских аргументов в свою пользу они привести не смогли. Суд счёл, что штрафы были наложены в соответствии с правовыми нормами.
— Уверен, что после подтверждения судом законности вынесенных Управлением штрафных постановлений энергетики региона раз и навсегда запомнят, что в соответствии с действующим законодательством каждая из сетевых компаний, к которым обращается заявитель за подключением к электросетям своего объекта, обязана выдать соответствующий договор и технические условия на подключение, — отметил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.
Напомним, это уже далеко не первый случай, когда энергетические компании региона получают крупные штрафы за игнорирование заявлений клиентов. За последние три месяца антимонопольное ведомство привлекало их к ответственности уже четыре раза.
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