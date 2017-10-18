Избирательные округа в Волгограде нарежут по-новому

Глава Волгограда Андрей Косолапов официально внёс в городскую Думу проект новой схемы одномандатных избирательных округов. В предложенном к рассмотрению документе содержится описание восемнадцати округов с указанием их границ и численности избирателей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской городской Думы, новый проект нарезки избирательных округов связан с уменьшением количества городских депутатов: вместо 48 человек в гордуме теперь будут заседать 36. Из-за сокращения числа народных избранников округа будут укрупняться.

Согласно предложенным коррективам, в Волгограде останется восемнадцать одномандатных округов, каждый из которых увеличится примерно на четверть, и единый округ, по которому будут избираться кандидаты от политических партий. Численность избирателей в них будет варьироваться от 36,4 до 44,2 тысячи человек.