В Госдуму внесли законопроект о штрафах за подделку билетов на игры ЧМ-2018

Российское правительство внесло в Государственную Думу проект закона, устанавливающий административную ответственность за незаконную продажу входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В документе предлагается ввести штрафы для тех, кто решит спекулировать билетами, накручивая цену, либо подделывать их.

За сбыт без заключения соответствующего договора с FIFA или ее уполномоченными организациями или спекуляцию на граждан будет налагаться штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета (но не менее 50 тыс. рублей). На предпринимателей без образования юридического лица – от 25-кратной до 30-кратной стоимости (не менее 150 тыс. рублей), на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей. Как вариант, может быть приостановлена предпринимательская деятельность на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба Госдумы.

Более серьезные штрафы предлагается ввести реализацию поддельных входных билетов на ЧМ и документов, дающих право на их получение.

Предполагается, что за такое правонарушение граждане заплатят штраф в размере от 50 до 70 тыс. рублей, должностные лица и предприниматели без образования юридического лица – от 150 до 200 тыс. руб., юридические лица – от 1 до 1,5 млн рублей.

Согласно комментарию к документу, указанные санкции установлены исходя из практики стоимости незаконно реализованных билетов и обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить должностных лиц органов полиции и Роспотребнадзора полномочиями по составлению протоколов, а также предусмотреть сокращенный 10-дневный срок для рассмотрения дел в суде.