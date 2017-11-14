Стартует второй этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу

Пока мировая футбольная общественность отходит от сенсационной новости о «пролете» футбольной сборной Италии мимо ЧМ-2018 – накануне «скуадра адзурра» уступила в стыковых матчах шведам, - подготовка к мундиалю идет своим чередом.

В частности, FIFA на своем официальном сайте сообщает о скором старте второго этапа продажи билетов. Он начнется 16 ноября в 12:00 по московскому времени и продлится до 28 ноября.

Забронировать путевки на футбольный праздник можно будет в режиме реального времени в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться моментально, а билеты распределяться сразу после завершения оплаты. Счастливчикам доставят билеты в апреле-мае 2018 года

При этом часть из них уже разыграна методом случайной жеребьевки, которая прошла в присутствии нотариуса. По итогам первого периода продаж болельщикам было распределено 622 117 билетов (57% из них получили россияне). Всего было подано почти 3,5 миллиона заявок, то есть спрос превысил предложение в 5 раз.

Организаторы напоминают, что единственным официальным, легитимным и в то же время наиболее удобным каналом приобретения билетов является сайт FIFA.com/bilet.