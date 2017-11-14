Стартует второй этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу
В частности, FIFA на своем официальном сайте сообщает о скором старте второго этапа продажи билетов. Он начнется 16 ноября в 12:00 по московскому времени и продлится до 28 ноября.
Забронировать путевки на футбольный праздник можно будет в режиме реального времени в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться моментально, а билеты распределяться сразу после завершения оплаты. Счастливчикам доставят билеты в апреле-мае 2018 года
При этом часть из них уже разыграна методом случайной жеребьевки, которая прошла в присутствии нотариуса. По итогам первого периода продаж болельщикам было распределено 622 117 билетов (57% из них получили россияне). Всего было подано почти 3,5 миллиона заявок, то есть спрос превысил предложение в 5 раз.
Организаторы напоминают, что единственным официальным, легитимным и в то же время наиболее удобным каналом приобретения билетов является сайт FIFA.com/bilet.
Отметим, что по инициативе российских властей после покупки билета всем болельщикам необходимо будет также получить паспорт болельщика. Процедура это бесплатная и несложная, подробную инструкцию можно найти на www.fan-id.ru. Паспорт дает ряд преимуществ. Это безвизовый въезд на территорию Российской Федерации (для иностранных граждан), а так же бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча – в том числе и для российских болельщиков.
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