Волгоградские депутаты часов не наблюдают

На сегодняшнем заседании Волгоградской областной Думы депутаты в очередной раз отложили рассмотрение вопроса о возможном переходе региона в другой часовой пояс. По словам председателя парламента Николая Семисотова, регпарламент пока не готов к обсуждению данной проблемы.

Как сообщил корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», об инициативе по переводу Волгоградской области на местное время напомнил руководитель думской фракции КПРФ Алексей Буров, предложивший включить этот вопрос в раздел «Разное» повестки дня. Он подчеркнул, что парламентарии уже не в первый раз манкируют рассмотрением вопроса, интересующего значительную часть жителей региона, и призвал внести окончательную ясность, определив, продолжат ли волгоградцы жить «по Москве».

На это спикер областной Думы Николай Семисотов возразил, что проблема, связанная с возможным переходом в другой часовой пояс, слишком сложна, чтобы рассматривать её без детального предварительного изучения. Сейчас необходимые документы находятся на рассмотрении комитетов регпарламента. Спикер облдумы отметил, что веские аргументы есть как у сторонников перевода часов, так и у их оппонентов, поэтому перед обсуждением соответствующего вопроса на уровне законодательного органа необходимо ознакомиться с выкладками учёных. Николай Семисотов заверил коммунистов, что сейчас облдума «готовится» к рассмотрению данной темы. Когда эта подготовка завершится, он не уточнил.