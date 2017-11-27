Волгоградец под видом благотворителя обманул больную пенсионерку на 30 тыс.

В Волгограде полицейские задержали 34-летнего безработного жителя Тракторозаводского района, который занимался интернет-мошенничеством Уже установлено три эпизода преступной деятельности мужчины.

Один из случаев связан с обманом 68-летней пенсионерки из Псковской области, которая в конце прошлого года на страничке в социальной сети дала объявление с просьбой об оказании помощи в лечении своей подруги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, на объявление откликнулась незнакомая женщина. В ходе переписки она сообщила, что готова с волонтерами оказать благотворительную помощь и попросила указать реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги. Через некоторое время со счета пенсионерки пропали более 30 тысяч рублей.

Обманутая женщина обратилась в полицию. И вот накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, который под вымышленным именем в соцсети похитил деньги заявительницы. В содеянном он сознался. А деньги не вернул, так как все потратил.

Оперативники обнаружили у мошенника в квартире целую пачку сим-карт. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В ходе обысков у мужчины были изъяты 3 банковские карты, 1 планшетный компьютер, сотовый телефон и… 70 сим-карт. Судя по всему, задержанный к своей мошеннической деятельности подготовился основательно. Поэтому полицейские не исключают, что эпизодов его преступной деятельности намного больше, чем установлено на сегодняшний день.