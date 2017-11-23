Волжанину грозит 5 лет тюрьмы за хищение денег с карты пенсионерки
По словам пенсионерки у нее с банковской карточки пропало 38 тысяч рублей, которые она приготовила для оплаты услуг в медучреждении. Пожилая женщина проживала в квартире своей сестры, которую иногда посещал знакомый мужчина. Его она и попросила снять деньги в банкомате, так как сама передвигается с трудом. Вернувшись, мужчина заявил, что на счете нет средств.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионерка решила проверить операции с картой через личный кабинет на интернет-сайте банка. Оказалось, что именно в это время вся сумма, которая находилась на карте, была снята.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в хищении денег – 39-летнего безработного волжанина, ранее неоднократно судимого. Мужчина сознался в преступлении, пояснив, что нуждался в деньгах. Их он, кстати, успел потратить на личные нужды.
По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. За содеянное вор-рецидивист может сесть на 5 лет.
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