Волжанину грозит 5 лет тюрьмы за хищение денег с карты пенсионерки

В минувшую среду в полицию Волжского с заявлением о хищении денег обратилась 70-летняя жительница Еланского района, приехавшая в город-спутник Волгограда на медицинское обследование.

По словам пенсионерки у нее с банковской карточки пропало 38 тысяч рублей, которые она приготовила для оплаты услуг в медучреждении. Пожилая женщина проживала в квартире своей сестры, которую иногда посещал знакомый мужчина. Его она и попросила снять деньги в банкомате, так как сама передвигается с трудом. Вернувшись, мужчина заявил, что на счете нет средств.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионерка решила проверить операции с картой через личный кабинет на интернет-сайте банка. Оказалось, что именно в это время вся сумма, которая находилась на карте, была снята.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в хищении денег – 39-летнего безработного волжанина, ранее неоднократно судимого. Мужчина сознался в преступлении, пояснив, что нуждался в деньгах. Их он, кстати, успел потратить на личные нужды.